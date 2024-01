Cricket: Australia v Pakistan 3rd Test scoreboard

Sydney, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Jan, 2024) Scoreboard after the third day of the third Test between Australia and Pakistan at the Sydney cricket Ground on Friday:

Pakistan 1st innings 313 (M. Rizwan 88, A. Jamal 82, A. Salman 53; P.Cummins 5-61)

Australia 1st innings (116-2 overnight)

D. Warner c Azam b Salman 34

U. Khawaja c Rizwan b Jamal 47

M. Labuschagne b Salman 60

S. Smith c Azam b Hasan 38

T. Head lbw b Jamal 10

M. Marsh c Masood b Jamal 54

A. Carey b Sajid 38

M. Starc not out 1

P. Cummins lbw b Jamal 0

N. Lyon c Shakeel b Jamal 5

J. Hazlewood c Salman b Jamal 0

Extras (b1, lb7, w2, nb2) 12

Total (all out, 109.4 overs) 299

Fall of wickets: 1-70 (Warner), 2-108 (Khawaja), 3-187 (Smith), 4-187 (Labuschagne), 5-205 (Head), 6-289 (Carey), 7-293 (Marsh), 8-293 (Cummins), 9-299 (Lyon), 10-299 (Hazlewood)

Bowling: Khan 26-5-73-1, Hamza 21-9-53-1 (1w), Hasan 21-6-53-0, Jamal 21.

4-2-69-6 (2nb 1w), Salman 20-3-43-2

Pakistan 2nd innings

A. Shafique b Starc 0

S. Ayub lbw b Lyon 33

S. Masood c Carey b Hazlewood 0

B. Azam c Carey b Head 23

S. Shakeel c Smith b Hazlewood 2

M. Rizwan not out 6

S. Khan b Hazlewood 0

A. Salman c Warner b Hazlewood 0

A. Jamal not out 0

Extras (b2, lb2) 4

Total (7 wickets; 26 overs) 68

Fall of wickets: 1-0 (Shafique), 2-1 (Masood), 3-58 (Ayub), 4-60 (Azam), 5-67 (Shakeel), 6-67 (Khan), 7-67 (Salman)

Bowling: Starc 4-1-15-1, Hazlewood 5-2-9-4, Cummins 4-0-17-0, Lyon 9-2-16-1, Head 4-1-7-1

Toss: Pakistan

Umpires: Michael Gough (ENG) Richard Illingworth (ENG)

tv umpire: Joel Wilson (WIS)

Match referee: Javagal Srinath (IND)