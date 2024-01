Adelaide, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Jan, 2024) results from the third and final stage of the women's Tour Down Under on Sunday, a 93.4km ride from Adelaide to Willunga Hill:

1. Sarah Gigante (AUS/AG Insurance-Soudal) 2hr 30min 38sec, 2. Nienke Vinke (NED/Team dsm-firmenich PostNL) at 16sec, 3. Neve Bradbury (AUS/Canyon-Sram) 27sec, 4.

Amanda Spratt (AUS/Lidl-Trek), 5. Dominika Wlodarczyk (POL/UAE Team-ADQ) 46sec.

Overall standings:

1. Sarah Gigante (AUS/AG Insurance-Soudal) 7hr 57min 33sec, 2. Nienke Vinke (NED/Team dsm-firmenich PostNL) at 20sec, 3. Neve Bradbury (AUS/Canyon-Sram) 33sec, 4.Amanda Spratt (AUS/Lidl-Trek) 37sec, 5. Dominika Wlodarczyk (POL/UAE Team-ADQ) 44sec.