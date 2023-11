Football: World Cup African qualifying results

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Nov, 2023) World Cup matchday one qualifying results in Africa on Thursday:

Group A

In Cairo

Egypt 6 (Salah 17, 22-pen, 48, 69, Mohamed 73, Trezeguet 89) Djibouti 0

Group B

In Benghazi, Libya

Sudan 1 (Eisa 17-pen) Togo 1 (Denkey 43)

Group C

In Uyo, Nigeria

Nigeria 1 (Ajayi 67) Lesotho 1 (Mkhwanazi 56)

Group D

In Praia

Cape Verde v Angola - late kick-off

Group F

In Dar es Salaam, Tanzania

Burundi 3 (Bigirimana 31, Nsabiyumva 35, Abdallah 75) Gambia 2 (Barrow 45+4, Colley 90+7-pen)

In Franceville, Gabon

Gabon 2 (Bouanga 60, Kanga 88) Kenya 1 (Juma 40)

Group G

In Francistown, Botswana

Botswana 2 (Tlhalefang 74, Ngele 85) Mozambique 3 (Bauque 14, Ratifo 52, Muiomo 75)

In Algiers

Algeria 3 (Abdi 2-og, Bounedjah 31, Slimani 80) Somalia 1 (Ahmed 65)

Note: Burundi played in Tanzania because they do not have an international-standard stadium and Sudan played in Libya because of a war in their homeland.