Golf: LPGA Japan Classic scores

Omitama, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Nov, 2023) Leading scores after the final round of the LPGA Japan Classic at the Minori Course of the Taiheyo Golf Club in Omitama on Sunday (par 72, JPN unless specified):

266 - Mone Inami 64-68-65-69

267 - Bae Seon-woo (KOR) 67-67-66-67, Shiho Kuwaki 65-65-66-71

268 - Shin Ji-yai (KOR) 68-67-68-65, Lin Xiyu (CHN) 66-66-69-67

269 - Gemma Dryburgh (SCO) 67-69-68-65, Jasmine Suwannapura (THA) 68-66-66-69

270 - Liu Yu (CHN) 65-72-66-67, Maria Fassi (MEX) 70-66-67-67, Serena Aoki 70-65-67-68, Rio Takeda 67-67-68-68, Akie Iwai 63-69-70-68, Sora Kamiya 66-67-65-72, Nasa Hataoka 64-66-66-74

271 - Jenny Shin (KOR) 67-69-67-68, Shoko Sasaki 67-69-66-69, Yuna Nishimura 64-70-68-69, Rose Zhang (USA) 68-68-65-70, Yuri Yoshida 68-67-65-71

272 - Mami Fukuda 68-67-71-66, Sayaka Takahashi 70-64-67-71, Yuka Nii 68-66-66-72