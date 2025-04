Tennis: Billie Jean King Cup results

(@ChaudhryMAli88)

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Apr, 2025) results from the Billie Jean King Cup qualifiers on Sunday:

Group A

In Tokyo, Japan

Japan bt Canada 2-1

Victoria Mboko (CAN) bt Ena Shibahara (JPN) 6-4, 6-7 (8/10), 7-5

Moyuka Uchijima (JPN) bt Marina Stakusic (CAN) 6-3, 6-3

Shuko Aoyama/Eri Hozumi (JPN) bt Rebecca Marino/Kayla Cross (CAN) 6-3, 5-7, 6-2

- Japan win Group A and qualify for the finals

Group C

In Bratislava, Slovakia

USA bt Slovakia 2-1

Hailey Baptiste (USA) bt Renata Jamrichova (SVK) 6-3, 6-4

Bernarda Pera (USA) bt Rebecca Sramkova (SVK) 7-6 (7/2), 7-5

Tereza Mihalikova/Mia Pohankova (SVK) bt Desirae Krawczyk/Asia Muhammad (USA) 3-0 ret

- USA win Group C and qualify for the finals

Also qualified for finals:

China (hosts), Italy (defending champions), Spain (Group B winners), Kazakhstan (Group D), Ukraine (Group E), Great Britain (Group F)