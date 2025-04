Tennis: Billie Jean King Cup results - collated

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Apr, 2025) results from the Billie Jean King Cup qualifiers on Saturday:

Group A

In Tokyo, Japan

Japan bt Romania 3-0

Ena Shibahara (JPN) bt Miriam Bulgaru (ROM) 7-5, 6-2

Moyuka Uchijima (JPN) bt Anca Todoni (ROM) 3-6, 7-6 (7/3), 6-3

Shuko Aoyama/Eri Hozumi bt Ilinca Dalina Amariel/Mara Gae (ROM) 6-4, 6-2

Group B

In Ostrava, Czech Republic

Spain beat Czech Republic 2-1

Cristina Bucsa (ESP) bt Marie Bouzkova (CZE) 7-5, 6-1

Jessica Bouzas Maneiro (ESP) bt Linda Noskova (CZE) 6-4, 6-2

Tereza Valentova/Dominika Salkova (CZE) bt Yvonne Cavalle-Reimers/Guiomar Maristany (ESP) 6-2, 7-5

- Spain win Group B and qualify for the finals

Group C

In Bratislava, Slovakia

USA bt Denmark 3-0

Hailey Baptiste (USA) bt Rebecca Mortensen (DEN) 6-1, 6-4

Bernarda Pera (USA) bt Johanne Svendsen (DEN) 6-3, 6-1

Desirae Krawczyk/Asia Muhammad (USA) bt Laura Brunkel/Emilie Francati (DEN) 6-4, 6-1

Group D

In Brisbane, Australia

Australia bt Colombia 3-0

Maya Joint (AUS) bt Yuliana Monroy (COL) 6-1, 6-0

Kimberly Birrell (AUS) bt Yuliana Lizarazo (COL) 6-1, 6-3

Storm Hunter/Ellen Perez bt Valentina Mediorreal/Maria Paulina Perez (COL) 6-0, 6-1

- Kazakhstan win Group D and qualify for the finals

Group E

In Radom, Poland

Ukraine bt Switzerland 2-1

Celine Naef (SUI) bt Marta Kostyuk (UKR) 6-4, 7-6 (7/1)

Elina Svitoline (UKR) bt Jill Teichmann (SUI) 6-4, 6-2

Nadiia Kichenok/Katarina Zavatska (UKR) bt Celine Naef/Susan Bandecchi 6-3, 3-6, 10-5

- Ukraine win Group E and qualify for the finals

Group F

In The Hague, Netherlands

Britain bt Netherlands 2-1

Sonay Kartal (GBR) bt Eva Vedder (NED) 6-4, 4-6, 6-1

Suzan Lamens (NED) bt Katie Boulter (GBR) 6-4, 6-3

Jodie Burrage/Katie Boulters (GBR) bt Demi Schuurs/Suzan Lamens (NED) 6-2, 6-2

- Britain win Group F and qualify for the finals