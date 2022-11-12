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Saudi Arabia Include Injured Al-Faraj In World Cup Squad

Zeeshan Mehtab Published November 12, 2022 | 08:54 PM

Saudi Arabia include injured Al-Faraj in World Cup squad

Saudi Arabia coach Herve Renard named injured star midfielder Salman Al-Faraj in his squad for the World Cup which kicks off in Qatar on November 20

Riyadh, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Nov, 2022 ) :Saudi Arabia coach Herve Renard named injured star midfielder Salman Al-Faraj in his squad for the World Cup which kicks off in Qatar on November 20.

The Al-Hilal player was injured in a 1-0 friendly win over Iceland on Sunday.

Al-Faraj was still suffering with pain in his shoulder but the team management said he should be fit for the World Cup where Saudi Arabia are in Group C with Argentina, Mexico and Poland.

Squad Goalkeepers: Mohammed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), Mohammed Al Rubaie Al-Yami (Al-Ahli) Defenders: Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Abdullah Mado (Al-Nassr), Saud Abdulhamid (Al-Hilal), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal) Midfielders: Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab) Forwards: Fahad Al-Muwallad (Al-Shabab), Haitham Asiri (Al-Ahli), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal), Firas Al-Buraikan (Al-Fateh)

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