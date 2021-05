Football: German Bundesliga results

Berlin, May 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th May, 2021 ) :German Bundesliga results on Friday: Stuttgart 2 (Foerster 11, Kalajdzic 74) Augsburg 1 (Niederlechner 59) Saturday (all 1330GMT unless stated) Borussia Dortmund v RB Leipzig, Hoffenheim v Schalke 04, VfL Wolfsburg v Union Berlin, Werder Bremen v Bayer Leverkusen, Bayern Munich v Borussia Moenchengladbach (1630) SundayCologne v Freiburg (1130), Eintracht Frankfurt v Mainz, Hertha Berlin v Arminia Bielefeld (1600)