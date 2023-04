Tennis: Madrid ATP/WTA results

(@ChaudhryMAli88)

Madrid, (UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Apr, 2023 ) :results in the Madrid ATP/WTA 1000 tournament on Thursday (x denotes seeding; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 1st rd Jan-Lennard Struff (GER) bt Lorenzo Sonego (ITA) 6-3, 6-1 Pedro Cachin (ARG) bt Abdullah Shelbayh (JOR) 6-1, 6-4 Tomas Etcheverry (ARG) bt Adrian Mannarino (FRA) 6-4, 6-0 Roman Safiullin bt Nicolas Jarry (CHI) 6-2, 3-6, 6-3 Marcos Giron (USA) bt Nuno Borges (POR) 6-2, 7-6 (9/7) Dominic Thiem (AUT) bt Kyle Edmund (GBR) 6-4, 6-1 Christopher O'Connell (AUS) bt Filip Krajinovic (SRB) 6-4, 6-7 (2/7), 6-2 Christian Garin (CHI) bt Marc-Andrea Huesler (SUI) 7-6 (7/5), 6-2 Zhang Zhizhen (CHN) bt Jurij Rodionov (AUT) 7-6 (8/6), 6-4 Yosuke Watanuki (JPN) bt Corentin Moutet (FRA) 6-3, 6-3 Marco Cecchinato (ITA) bt Marton Fucsovics (HUN) 7-6 (7/4), 6-3 Alexander Shevchenko bt J.

J.

Wolf (USA) 6-4, 6-4 Andrea Vavassori (ITA) bt Andy Murray (GBR) 6-2, 7-6 (9/7) Women 2nd rd Coco Gauff (USA x6) bt Irene Burillo Escorihuela (ESP) 6-4, 6-1 Paula Badosa (ESP x26) bt Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-3, 4-6, 6-4 Rebeka Masarova (ESP) bt Donna Vekic (CRO x20) 6-1, 7-6 (7/5) Maria Sakkari (GRE x9) bt Arantxa Rus (NED) 6-4, 6-4 Liudmila Samsonova (x14) bt Maryna Zanevska (BEL) 6-2, 6-3 Jelena Ostapenko (LAT x19) bt Linda Fruhvirtova (CZE) 6-0, 6-3 Caroline Garcia (FRA x5) bt Yulia Putintseva (KAZ) 6-3, 6-4 Mayar Sherif (EGY) bt Anhelina Kalinina (UKR x30) 6-2, 7-6 (7/3) Elise Mertens (BEL x24) bt Rebecca Marino (CAN) 6-3, 6-1 Jule Niemeier (GER) bt Petra Kvitova (CZE x10) 7-6 (11/9), 6-1 Mirra Andreeva bt Beatriz Haddad Maia (BRA x13) 7-6 (8/6), 6-3Magda Linette (POL x17) bt Marketa Vondrousova (CZE) 7-6 (7/1), 4-6, 6-4Camila Osorio (COL) bt Marta Kostyuk (UKR x32) 3-6, 6-4, 6-3