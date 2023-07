Cricket: Sri Lanka v Pakistan 2nd Test scoreboard

Colombo, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Jul, 2023 ) :Scoreboard at stumps on day two of the second Test between Sri Lanka and Pakistan in Colombo on Tuesday: Sri Lanka 1st innings 166 (D. de Silva 57; A.

Ahmed 4-69, N. Shah 3-41) Pakistan 1st innings (overnight 145-2, Shafique 74, Azam eight) A. Shafique not out 87 Imam-ul-Haq c Madushka b Fernando 6 S. Masood c K. Mendis b Fernando 51 B.

Azam not out 28 Extras (lb2, nb2, w2) 6 Total (2 wickets, 38.3 overs) 178 Fall of wickets: 1-13 (Haq), 2-121 (Masood) Still to bat: S.

Shakeel, S. Ahmed, A. Salman, N. Ali, S. Shah Afridi, N. Shah, A. Ahmed Bowling: Fernando 8.3-0-51-2 (w2, nb1), Madushanka 9-1-38-1, Mendis 8-0-39-0, Jayasuriya 13-2-48-0 (nb1) Toss: Sri Lanka Umpires: Alex Wharf (ENG), Chris Gaffaney (NZL)tv umpire: Rod Tucker (AUS)Match referee: David Boon (AUS)