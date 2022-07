Cycling: Tour de France stage 21 results

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Jul, 2022 ) :results of the 21st and final stage of the Tour de France on Sunday, between La Defense and Champs-Elysees: 1. Jasper Philipsen (BEL/ALP) 2 hr 58:32, 2. Dylan Groenewegen (NED/BIK) s.t., 3. Alexander Kristoff (NOR/INT) s.t., 4. Jasper Stuyven (BEL/TRE) s.t., 5. Peter Sagan (SVK/TOT) s.t., 6. Jeremy Lecroq (FRA/BBH) s.t., 7. Danny van Poppel (NED/BOR) s.t., 8. Caleb Ewan (AUS/LOT) s.t., 9.

Hugo Hofstetter (FRA/ARK) s.t., 10. Fred Wright (GBR/BAH) s.t., 11. Luca Mozzato (ITA/BBH) s.t., 12. Alberto Dainese (ITA/DSM) s.t., 13. Fabio Jakobsen (NED/QST) s.t, 14. Andrea Pasqualon (ITA/INT) s.t., 15. Nairo Quintana (COL/ARK) s.t., 16. Stefan Kueng (SUI/GFJ) s.t., 17. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) s.t., 18. Andrey Zeits (KAZ/AST) s.t., 19. Reinardt Janse van Rensburg (RSA/LOT) s.t., 20. Tadej Pogacar (SLO/UAE) s.t.

Selected:39. Geraint Thomas (GBR/INE) s.t.