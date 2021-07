Golf: Evian Championship scores

Evian, France, (UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Jul, 2021 ) :Leading and selected second round scores in the LPGA Tour & Ladies European Tour Evian Championship at Evian-Les-Bains, France on Friday (GBR/IRL unless stated, Par 71): 127 - Lee6 Jeongeun (KOR) 66-61 130 - Ariya Jutanugarn (THA) 67-63, Pajaree Anannarukarn (THA) 65-65 133 - Lydia Ko (NZL) 68-65, Yealimi Noh (USA) 65-68 134 - Ayaka Furue (JPN) 66-68 135 - Park Inbee (KOR) 71-64, Kim Hyo-Joo (KOR) 67-68, Lauren Stephenson (USA) 66-69, Atthaya Thitikul (THA) 66-69, 136 - Mina Harigae (USA) 69, 67, Chun In-Gee (KOR) 68-68, Sarah Kemp (AUS) 67-69, Emily Kristine Pedersen (DEN) 66-70 137 - Brittany Lang (USA) 69-68, Lee Min-Jee (AUS), 68-69, Matilda Castren (FIN) 68-69 138 - Amy Olson (USA) 71-67, Charley Hull 70-68, Jennifer Song (USA) 70-68, Park Hee-Young (KOR) 70-68, He Muni (CHN) 69-69, Brooke M.

Henderson (CAN) 69-69, Celine Herbin (FRA) 68-70 139 - Lizette Salas (USA) 73-66, Ryann O'Toole (USA) 71-68, Stephanie Meadow 71-68, Marina Alex (USA) 70-69, Sophia Popov (GER) 69-70, Leona Maguire (IRL) 69-70 Selected: 141 - Nelly Korda (USA) 74-67 142 - Jessica Korda (USA) 73-69 144 - Brittany Lincicome (USA) 76-68148 - Paula Creamer (USA) 75-73afp