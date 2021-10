Formula One: US Grand Prix grid

(@FahadShabbir)

Austin, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Oct, 2021 ) :The starting grid for Sunday's United States Grand Prix, the 17th round of the Formula One world championship, following qualifying on Saturday: Front row Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 2nd row Sergio Perez (MEX/Red Bull-Honda) Charles Leclerc (MON/Ferrari) 3rd row Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 4th row Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 5th row Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 6th row Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) 7th row Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 8th row Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 9th row Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 10th row Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)George Russell (GBR/Williams-Mercedes)