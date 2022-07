RugbyU: Argentina v Scotland Test result

San Salvador de Jujuy, Argentina, July 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Jul, 2022 ) :result of the first Test between Argentina and Scotland at the August 23 stadium in San Salvador de Jujuy on Saturday.

Argentina 23 Scotland 18 H-t: 18-6 Scorers Argentina: Tries - Jeronimo de la Fuente, Santiago Carreras, Gonzalo Bertranou; conversions - Emiliano Boffelli; penalties - Nicolas Sanchez (2) Scotland: Tries - Mark Bennett, Rory Hutchinson; conversions: Blair Kinghorn; penalties - Kinghorn (2) Argentina (15-1): Juan Cruz Mallia; Santiago Cordero, Matias Orlando, Jeronimo de la Fuente, Emiliano Boffelli; Nicolas Sanchez, Tomas Cubelli; Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Martin Gonzalez; Matias Alemanno, Guido Petti; Francisco Gomez Kodela, Julian Montoya (capt), Nahuel Tetaz Chaparro Replacements: Agustin Creevy, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Lucas Paulos, Facundo Isa, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Matias Moroni Coach: Michael Cheika (AUS) Scotland (15-1): Rory Hutchinson; Darcy Graham, Mark Bennett, Sam Johnson, Duhan van der Merwe; Blair Kinghorn, Ali Price; Matt Fagerson, Luke Crosbie, Magnus Bradbury, Jonny Gray, Grant Gilchrist (capt), Zander Fagerson, George Turner, Pierre SchoemanReplacements: Ewan Ashman, Rory Sutherland, Javan Sebastian, Sam Skinner, Rory Darge, Ben White, Ross Thompson, Sione TuipulotuCoach: Gregor Townsend