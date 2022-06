RugbyU: United Rugby Championship final result

(@FahadShabbir)

Johannesburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Jun, 2022 ) :result of the United Rugby Championship (URC) final at Cape Town Stadium on Saturday: Stormers (RSA) 18 Bulls (RSA) 13 H-t: 3-7 Scorers Stormers: Tries - Evan Roos, Andre-Hugo Venter; Conversion - Manie Libbok; Penalty - Libbok; Drop goal - Libbok Bulls: Try - Harold Vorster; Conversion - Chris Smith; Penalties - Smith (2) Teams (15-1) Stormers: Warrick Gelant; Sergeal Petersen, Ruhan Nel, Damian Willemse, Seabelo Senatla; Manie Libbok, Herschel Jantjies; Evan Roos, Hacjivah Dayimani, Deon Fourie; Marvin Orie, Salmaan Moerat; Frans Malherbe, JJ Kotze, Steven Kitshoff (capt) Replacements: Andre-Hugo Venter, Brok Harris, Neethling Fouche, Ernst van Rhyn, Junior Pokomela, Nama Xaba, Godlen Masimla, Sacha Mngomezulu Coach: John Dobson (RSA) Bulls: Kurt-Lee Arendse; Canan Moodie, Cornal Hendricks, Harold Vorster, Madosh Tambwe; Chris Smith, Zak Burger; Elrigh Louw, Arno Botha, Marcell Coetzee (capt); Ruan Nortje, Walt Steenkamp; Mornay Smith, Johan Grobbelaar, Gerhard Steenekamp Replacements: Bismarck du Plessis, Simphiwe Matanzima, Robert Hunt, Janko Swanepoel, WJ Steenkamp, Embrose Papier, Morne Steyn, David Kriel Coach: Jake White (RSA) Yellow card Bulls: Hendricks, 56 minutes (high tackle) Referee: Andrew Brace (IRL)