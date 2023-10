Cricket: Pakistan v South Africa World Cup scoreboard

Chennai, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Oct, 2023) Scoreboard from the World Cup match between Pakistan and South Africa in Chennai on Friday:

Pakistan

Abdullah Shafique c Ngidi b Jansen 9

Imam-ul-Haq c Klaasen b Jansen 12

Babar Azam c de Kock b Shamsi 50

Mohammad Rizwan c de Kock b Coetzee 31

Iftikhar Ahmed c Klaasen b Shamsi 21

Saud Shakeel c de Kock b Shamsi 52

Shadab Khan c Maharaj b Coetzee 43

Mohammad Nawaz c Miller b Jansen 24

Shaheen Shah Afridi c Maharaj b Shamsi 2

Mohammad Wasim c de Kock b Ngidi 7

Haris Rauf not out 0

Extras: (b4, nb4, w11) 19

Total: (all out; 46.4 overs) 270

Did not bat: Usama Mir (used as concussion substitute for Shadab Khan in South Africa innings)

Fall of wickets: 1-20 (Shafique), 2-38 (Haq), 3-86 (Rizwan), 4-129 (Iftikhar), 5-141 (Azam), 6-225 (Shadab), 7-240(Shakeel), 8-259 (Shaheen), 9-268 (Nawaz), 10-270 (Wasim)

Bowling: Marco Jansen 9-1-43-3 (2nb, 6w), Ngidi 7.4-0-45-1 (3w), Markram 4-0-20-0, Maharaj 9-0-56-0, Coetzee 7-0-42-2 (1w), Shamsi 10-0-60-4 (2nb, 1w)

South Africa

T.

Bavuma c Shakeel b Wasim 28

Q. de Kock c Wasim b Shaheen 24

R. van der Dussen lbw b Mir 21

A. Markram c Azam b Mir 91

H. Klaasen c Mir b Wasim 12

D. Miller c Rizwan b Shaheen 29

M. Jansen c Babar Azam b Haris Rauf 20

G. Coetzee c Rizwan b Shaheen 10

K. Maharaj not out 7

L. Ngidi c and b Rauf 4

T. Shamsi not out 4

Extras: (b1, lb5, w15) 21

Total: (for nine wkts; 47.2 overs) 271

Fall of wickets: 1-34 (De Kock), 2-67 (Bavuma), 3-121 (van der Dussen), 4-136 (Klaasen), 5-206 (Miller), 6-235 (Jansen), 7-250 (Markram), 8-250 (Cotzee), 9-260 (Ngidi)

Bowling: Iftikhar 3-0-23-0 (1w), Shaheen 10-0-45-3 (3w), Nawaz 6.2-0-40-0, Rauf 10-0-62-2 (1w) Wasim 10-1-50-2 (3w), Mir 8-0-45-2 (1w)

Note: Usama Mir used as concussion substitute for Shadab Khan

result: South Africa won by one wicket

Toss: Pakistan

Umpire: Alex Wharf (ENG) and Paul Reiffel (AUS)

tv umpire: Richard Illingworth (ENG)

Match referee: Richie Richardson (WIS)