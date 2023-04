Athletics: London Marathon results

London, (UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Apr, 2023 ) :Leading finishers in the men's and women's races at the London Marathon on Sunday: Men 1. Kelvin Kiptum (KEN), 2hrs, 1min, 25secs 2. Geoffrey Kamworor (KEN) 2:04:23 3.

Tamirat Tola (ETH) 2:04:59 4. Leul Gebresilase (ETH) 2:05:45 5. Seifu Tura (ETH) 2:06:38 6. Emile Cairess (GBR) 2:08:07 7. Brett Robinson (AUS) 2:10:19 8.

Phil Sesemann (GBR) 2:10:23 9. Mo Farah (GBR) 2:10:28 10.

Chris Thompson (GBR) 2:11:50 Women 1. Sifan Hassan (NED) 2:18:33 2. Alemu Megertu (ETH) 2:18:37 3. Peres Jepchirchir (KEN) 2:18:38 4. Sheila Chepkirui (KEN) 2:18:51 5. Yalemzerf Yehualaw (ETH) 2:18:53 6. Judith Jeptum Korir (KEN) 2:20:41 7. Almaz Ayana (ETH) 2:20:44 8. Tadu Teshome (ETH) 2:21:319. Sofiia Yaremchuk (ITA) 2:24:0210. Susanna Sullivan (USA) 2:24:27