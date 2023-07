Cricket: Sri Lanka v Pakistan 2nd Test scoreboard

Colombo, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Jul, 2023 ) :Scoreboard after Sri Lanka's first innings on day one of the second Test against Pakistan in Colombo on Monday: Sri Lanka N. Madushka run out (Masood) 4 D.

Karunaratne b Naseem 17 K. Mendis c sub (Rizwan) b Shaheen 6 A. Mathews c Sarfaraz b Naseem 9 D. Chandimal c Haq b Naseem 34 D. de Silva c Shakeel b Abrar 57 S. Samarawickrama c Shafique b Abrar 0 R.

Mendis c Shakeel b Abrar 27 P. Jayasuriya run out (Masood) 1 A. Fernando b Abrar 8 D. Madushanka not out 0 Extras (b2, nb1) 3 Total (all out, 48.

4 overs) 166 Fall of wickets: 1-9 (Madushka), 2-23 (K.

Mendis), 3-35 (Mathews), 4-36 (Karunaratne), 5-121 (Chandimal), 6-122 (Samarawickrama), 7-133 (de Silva), 8-136 (Jayasuriya), 9-163 (Fernando), 10-166 (R. Mendis) Bowling: Shaheen 11-1-44-1, Naseem 14-3-41-3, Abrar 20.4-3-69-4, Noman 3-1-10-0 (nb1) Pakistan: A.

Shafique, Imam-ul-Haq, S. Masood, B. Azam, S. Shakeel, S. Ahmed (wk), A. Salman, N. Ali, S. Shah Afridi, N. Shah, A. Ahmed Umpires: Alex Wharf (ENG), Chris Gaffaney (NZL)tv umpire: Rod Tucker (AUS)Match referee: David Boon (AUS)