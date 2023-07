Cycling: Tour de France results and standings

San Sebastian, Spain, July 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Jul, 2023 ) :results and standings after the Tour de France second stage on Sunday, a 208.9km ride from Vitoria to San Sebastian in the Spanish Basque country: Stage 1. Victor Lafay (FRA/COF) 4hr 46min 39sec, 2. Wout van Aert (BEL/TJV) same time, 3. Tadej Pogacar (SLO/UAD) s.t., 4. Tom Pidcock (GBR/IGD) s.t., 5. Pello Bilbao (ESP/TBV) s.t., 6. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) s.t., 7. Michael Woods (CAN/IPT) s.t., 8. Romain Bardet (FRA/DSM) s.t., 9. Dylan Teuns (BEL/IPT) s.t., 10. Jai Hindley (AUS/BOH) s.t.

Selected 16. Jack Haig (AUS/TBV) s.t., 17. Mikel Landa (ESP/TBV) s.t., 18. Jonas Vingegaard (DEN/TJV) s.t., 19. Carlos Rodrguez (ESP/IGD) s.

t., 20. Simon Yates (GBR/JAY) s.t., 22. Egan Bernal (COL/IGD) s.t., Overall standings 1. Adam Yates (GBR/UAD) 9hr 09min 18sec, 2. Tadej Pogacar (SLO/UAD) at 6sec, 3. Simon Yates (GBR/JAY) s.t., 4. Victor Lafay (FRA/COF) 12, 5. Wout van Aert (BEL/TJV) 16, 6. Jonas Vingegaard (DEN/TJV) 17, 7. Michael Woods (CAN/IPT) 22, 8. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) s.t., 9. Jai Hindley (AUS/BOH) s.t., 10. Mikel Landa (ESP/TBV) s.t.

Selected11. Carlos Rodrguez (ESP/IGD) s.t., 12. David Gaudu (FRA/GFC) s.t., 13. Wilco Kelderman (NED/TJV) s.t., 15. Romain Bardet (FRA/DSM) 43. 17. Thomas Pidcock (GBR/IGD) s.t., 18. Emanuel Buchmann (GER/BOH) s.t., 19. Pello Bilbao (ESP/TBV) s.t., 20. Egan Bernal (COL/IGD)s.t.