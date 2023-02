Golf: LPGA Thailand third-round scores

Bangkok, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Feb, 2023 ) :Leading third-round scores on Saturday at the LPGA Thailand at Siam Country Club Pattaya (par 72): 196 - Natthakritta Vongtaveelap (THA) 67-65-64 200 - Atthaya Thitikul (THA) 67-69-64 201 - Celine Boutier (FRA) 68-66-67 202 - Anna Nordqvist (SWE) 65-70-67, Maja Stark (SWE) 66-67-69, Lilia Vu (USA) 66-70-66 203 - Nelly Korda (USA) 68-66-69, , Lydia Ko (NZL) 68-68-67, Ashleigh Buhai (RSA) 72-65-66, Kim Hyo-joo (KOR) 67-70-66 205 - Maria Fassi (MEX) 72-66-67, Charley Hull (ENG) 69-67-69, Georgia Hall (ENG) 67-68-70, Pornanong Phatlum (THA) 70-65-70 206 - Jodi Ewart Shadoff (ENG) 69-66-71, Alison Lee (USA) 68-72-66, Cheyenne Knight (USA) 70-68-68, Yuka Saso (JPN) 67-68-71, Choi Hye-jin (KOR) 69-71-66