Golf: Scandinavian Mixed scores

Halmstad, Sweden, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Jun, 2022 ) :Leading final round scores in the DP World Tour (European Tour) Scandinavian Mixed at Halmstad GC, Sweden on Sunday (GBR/IRL unless stated, Par 72): 264 - Linn Grant (SWE) 66-68-66-64 273 - Henrik Stenson (SWE) 70-66-67-70, Marc Warren 69-68-71-65 274 - Jason Scrivener (AUS) 68-64-70-72, Darius van Driel (NED) 71-69-66-68, Santiago Tarrio (ESP) 65-71-71-67 275 - Maximilian Kieffer (GER) 71-66-70-68, Matthieu Pavon (FRA) 65-73-68-69, Romain Langasque (FRA) 68-70-69-68276 - Sebastian Garcia (ESP) 68-69-67-72, Paul Waring 72-69-68-67, Niklas Noergaard Moeller (DEN) 67-70-69-70277 - Jacques Kruyswijk (RSA) 69-70-68-70, Michael Lorenzo-Vera (FRA) 68-66-72-71