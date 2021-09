ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Sep, 2021 ) :A total of 16 matches were played on the second day of the Midcourt ATF Championships 14 and Under 2021 Leg 2 here at PTF-SDA Tennis Complex.

In girls singles, Haniya Minhas beat Lalarukh Sajid 6-0,6-0, while in boys singles, Ahtesham Humayun upset third seed Amir Mazari 6-2,7-5.

In Boy's Singles (Second Round), Hamza Roman bt Shehryar Anees 6-4,6-4; Ahtesham Humayun bt Amir Mazari 6-2,7-5; Zohaib Afzal Malik bt Aalay Bukhari 6-0,6-0; Asad Zaman bt Ismail Aftab 6-1,6-1; Haider Ali Rizwan bt M. Hamza Ali Rizwan 6-2,6-3; Ali Zain bt Nabeel Qayum 6-2,6-0; Abdur Rehman bt Hammad Kashif 6-2,6-0; Hussnain Ali Rizwan bt Haziq Aasim 6-1,6-0.

In Girl's Singles (Quarter-Final), Haniya Minhas bt Lalarukh Sajid 6-0,6-0; Amna Qayum bt Mahrukh Sajid 6-0,6-0; Fatima Ali Raja bt Mahnoor Farooqui 6-1,6-1; Zainab Ali Raja bt Soha Ali 1-6,6-4,7-6(3).

In Boy's Doubles (Quarter-Final), Haider Ali Rizwan, Hussnain Ali Rizwan bt Shehryar Anees, Hamza Roman 6-2,6-2; Asad Zaman, Ahtesham Humayun bt Zohaib Afzal Malik, Hamza Ali Rizwan 6-2,6-2; Ali Zain, Haziq Aasim bt Ismail Aftab, Abubakar 6-0,6-3; Ibrahim Ashraf, Amir Mazari bt Abdur Rehman, Nabeel Qayum 6-4,6-3.