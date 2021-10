Bangladesh v Papua New Guine Twenty20 World Cup scoreboard

Scoreboard of the first round match in the Twenty20 World Cup between Bangladesh and Papua New Guinea in Muscat on Thursday

Muscat, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Oct, 2021 ) :Scoreboard of the first round match in the Twenty20 World Cup between Bangladesh and Papua New Guinea in Muscat on Thursday: Bangladesh Mohammad Naim c Bau b Morea 0 Liton Das c Bau b Vala 29 Shakib Al Hasan c Amini b Vala 46 Mushfiqur Rahim c Hiri b Atai 5 Mahmudullah Riyad c Soper b Ravu 50 Afif Hossain c Ravu b Morea 21 Nurul Hasan c Bau b Ravu 0 Mohammad Saifuddin not out 19 Mahedi Hasan not out 2 Extras (lb1, nb2, w6) 9 TOTAL (7 wickets, 20 overs) 181 Did not bat: Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman Fall of wickets: 1-0 (Mohammad Naim, 0.2 ov), 2-50 (Liton Das, 7.1 ov), 3-72 (Mushfiqur Rahim, 10.2 ov), 4-101 (Shakib Al Hasan, 13.4 ov), 5-144 (Mahmudullah, 17.2 ov), 6-153 (Nurul Hasan, 17.6 ov), 7-161 (Afif Hossain, 18.6 ov) Bowling: Morea 4-0-26-2 (w1), Ravu 4-0-40-2 (w4), Soper 4-0-53-0, Bau 2-0-20-0 (w1), Vala 3-0-26-2, Amini 2-0-9-0, Atai 1-0-6-1 Papua New Guinea (target 182) L.

Siaka lbw b Saifuddin 5 A. Vala c Nurul b Taskin 6 C. Amini c Naim b Shakib 1 S. Bau c Naim b Shakib 7 S. Atai c Mahedi b Shakib 0 H. Hiri c Nurul b Shakib 8 N. Vanua c Mushfiqur b Mahedi 0 K. Doriga not out 46 C.

Soper b Saifuddin 11 K. Morea run out (Afif/Nurul) 3 D. Ravu c Nurul b Taskin 5 Extras (lb1, nb1, w3) 5 Total (all out, 19.3 overs) 97 Fall of wickets: 1-11 (Siaka), 2-13 (Vala), 3-13 (Amini), 4-14 (Atai), 5-24 (Bau), 6-24 (Vanua), 7-29 (Hiri), 8-54 (Soper), 9-80 (Morea), 10-97 (Ravu) Bowling: Saifuddin 4-0-21-2 (w2, nb1), Mustafizur 4-0-34-0(w1), Taskin 3.3-1-12-2, Shakib 4-0-9-4, Mahedi 4-0-20-1 Toss: Bangladesh result: Bangladesh beat Papua New guinea by 84 runs Umpires: Kumar Dharmasena (SRI), Richard Kettleborough (ENG)tv Umpire: Chris Gaffaney (NZL)Match referee: Ranjan Madugalle (SRI)