Bayern Munich v Villarreal Champions League starting line-ups

Munich, Germany, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Apr, 2022 ) :Starting line-ups for the Champions League quarter-final, second leg between Bayern Munich and Villarreal at the Allianz Arena on Tuesday (0-1 on aggregate; 1900 GMT): Bayern Munich (3-4-2-1) Manuel Neuer (capt); Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez; Leroy Sane, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsley Coman; Jamal Musiala, Thomas Mueller; Robert Lewandowski Coach: Julian Nagelsmann (GER) Villarreal (4-3-3) Geronimo Rulli; Juan Foyth, Raul Albiol (capt), Pau Torres, Pervis Estupinan; Francis Coquelin, Dani Parejo, Etienne Capoue; Giovani Lo Celso, Arnaut Danjuma, Gerard Moreno Coach: Unai Emery (ESP) Referee: Slavko Vincic (SVN)