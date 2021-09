Cricket: Sri Lanka v South Africa 1st T20 scoreboard

Scoreboard of the first Twenty20 international between Sri Lanka and South Africa in Colombo on Friday

Colombo, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Sep, 2021 ) :Scoreboard of the first Twenty20 international between Sri Lanka and South Africa in Colombo on Friday: South Africa Q. de Kock c Asalanka b Hasaranga 36 R.

Hendricks c Theekshana b Hasaranga 38 A. Markram c Chameera b Shanaka 48 H. Klaasen lbw b Theekshana 2 D. Miller c Fernando b Chameera 26 D. Pretorius not out 10 K. Rabada not out 0 Extras (w3) 3 TOTAL (5 wickets, 20 overs) 163 Fall of wickets: 1-73 (de Kock), 2-79 (Hendricks), 3-87 (Klaasen), 4-152 (Markram), 5-156 (Miller) Did to bat: K.

Maharaj, B. Fortuin, A. Nortje, T. Shamsi Bowling: Chameera 4-0-35-1 (w1), De Silva 2-0-12-0,Theekshana 4-0-35-1, Dananjaya 3-0-28-0 (w1), Hasaranga 4-0-23-2, Karunaratne 2-0-24-0 (w1), Shanaka 1-0-6-1 Sri Lanka (target 164) A.

Fernando run out (Nortje) 11 D.

Chandimal not out 66 B. Rajapaksa lbw b Maharaj 0 C. Asalanka c Pretorius b Shamsi 6 D. Shanaka b Fortuin 16 W. Hasaranga c Hendricks b Pretorius 0 D. de Silva b Nortje 1 C.

Karunaratne not out 22 Extras (lb1, w12) 13 Total (6 wickets, 20 overs) 135 Fall of wickets: 1-34 (Fernando), 2-34 (Rajapaksa), 3-68 (Aslanka), 4-95 (Shanaka), 5-102 (Hasaranga), 6-104 (De Silva) Did not bat: D.

Chameera, M. Theekshana, A. Dananjaya Bowling: Fortuin 4-0-24-1, Nortje 4-0-29-1 (w6), Rabada 3-0-21-0, Maharaj 4-0-19-1 (w5), Shamsi 2-0-20-1, Pretorius 3-0-21-1 (w1) Toss: South Africa result: South Africa won by 28 runs Series: South Africa lead the three-match series 1-0 Umpires: Kumar Dharmasena (SRI), Prageeth Rambukwella (SRI)tv umpire: Ruchira Palliyaguruge (SRI)Match referee: Ranjan Madugalle (SRI)