Cycling: Tour de France results and standings

Results and standings after stage two of the Tour de France, a 202.2km run from Roskilde to Nyborg on Saturday: Stage 2 1. Fabio Jakobsen (NED/DEC) 4hrs 34min 34sec, 2. Wout van Aert (BEL/JUM) same time, 3. Mads Pedersen (DEN/TRE) s.t., 4. Danny van Poppel (NED/BOR) s.t, 5. Jasper Philipsen (BEL/ALP) s.t., 6. Peter Sagan (SVK/TOT) s.t., 7. Jeremy Lecroq (FRA/BBH) s.t., 8.

Dylan Groenewegen (NED/BIK) s.t., 9. Luca Mozzato (ITA/BBH) s.t., 10. Hugo Hofstetter (FRA/ARK) s.t.

Overall1. Wout van Aert (BEL/Jumbo) 4hrs 49min 50sec, 2. Yves Lampaert (BEL/DEC) at 1sec, 3. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 8, 4. Filippo Ganna (ITA/INE) 11, 5. Mads Pedersen (DEN/TRE) 12, 6. Mathieu van der Poel (NED/ALP) 14, 7. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 16, 8. Primoz Roglic (SLO/JUM) 17, 9. Bauke Mollema (NED/TRE) 18, 10. Dylan Teuns (BEL/BAH) 21.