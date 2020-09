Cycling: Tour de France stage 7 results

Results from stage seven of the Tour de France, a 168km run from Millau to Lavaur on Friday

Lavaur, France, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Sep, 2020 ) :results from stage seven of the Tour de France, a 168km run from Millau to Lavaur on Friday: 1. Wout Van Aert (BEL/JUM) 3hr 32min 03sec, 2. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) same time, 3. Bryan Coquard (FRA/VCC) s.t., 4. Christophe Laporte (FRA/COF) s.t., 5. Jasper Stuyven (BEL/TRE) s.t., 6. Clement Venturini (FRA/ALM) s.t., 7. Hugo Hofstetter (FRA/ICA) s.t., 8. Egan Bernal (COL/INE)s.t., 9. Adam Yates (GBR/MIT) s.t., 10. Alejandro Valverde (ESP/MOV) s.

t., 11. Hugo Houle (CAN/AST) s.t., 12. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) s.t., 13. Peter Sagan (SVK/BOR) s.t., 14. Warren Barguil (FRA/ARK) s.t., 15. Mikael Cherel (FRA/ALM) s.t., 16. Romain Bardet (FRA/ALM) s.t., 17. Sergio Higuita (COL/EF1) s.t., 18. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) s.t., 19. Emanuel Buchmann (GER/BOR) s.t., 20. Guillaume Martin (FRA/COF) s.t.

Selected:43. Tadej Pogacar (SLO/UAE) at 1:21, 46. Mikel Landa (ESP/BAH) s.t., 51. Richard Carapaz (ECU/INE) s.t., 62. Richie Porte (AUS/TRE) s.t.

