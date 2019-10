Figure Skating: Skate America Grand Prix results - 2nd update

Los Angeles, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Oct, 2019 ) :results on Friday at Skate America, first event of the International Skating Union Figure Skating Grand Prix series in Las Vegas, Nevada: Men Short programme 1.

Nathan Chen (USA) 102.71pts, 2. Dmitri Aliev (RUS) 96.57, 3. Keegan Messing (CAN) 96.34, 4. Jason Brown (USA) 83.45, 5. Michal Brezina (CZE) 81.11, 6. Alexei Bychenko (ISR) 79.76, 7. Cha Jun-hwan (KOR) 78.98, 8.

Kazuki Tomono (JPN) 75.01, 9. Jin Boyang (CHN) 74.56, 10. Alexei Krasnozhon (USA) 72.30, 11. Koshiro Shimada (JPN) 72.12, 12. Roman Savosin (RUS) 57.92 Pairs Short programme 1. Peng Cheng/Jin Yang (CHN) 72.73 pts, 2.

Daria Pavliuchenko/Denis Khodykin (RUS) 71.25, 3. Ashley Cain-Gribble/Timothy Leduc (USA) 68.

20, 4. Haven Denney/ Brandon Frazier (USA) 65.18, 5. Jessica Calalang/Brian Johnson (USA) 61.27, 6. Ekaterina Alexandrovskaya/Harley Windsor (AUS) 55.06, 7.

Camille Ruest/Andrew Wolfe (CAN) 54.63, 8. Zoe Jones/Christopher Boyadji (GBR) 47.92 Ice DanceRhythm Dance1. Madison Hubbell/ Zachary Donohue (USA) 83.45, 2 Alexandra Stepanova/Ivan Bukin (RUS) 80.46, 3.

Laurence Fournier Beaudry/Nikolaj Sorensen (CAN) 77.85, 4. Olivia Smart/Adrian Diaz (ESP) 75.37, 5. Tiffani Zagorski/Jonathan Guerreiro (RUS) 70.49, 6. Christina Carreira/Anthony Ponomarenko (USA) 69.44, 7. Marie-Jade Lauriault/Romain Le Gac (FRA) 67.40, 8. Caroline Green/Michael Parsons (USA) 67.28, 9. Sofia Shevchenko/Igor Eremenko (RUS) 66.10, 10. Chen Hong/Sun Zhuoming (CHN) 61.46.