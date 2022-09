Football: German Bundesliga results

German Bundesliga results on Saturday

Berlin, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Sep, 2022 ) :German Bundesliga results on Saturday: Hertha Berlin 2 (Serdar 55, Richter 74) Bayer Leverkusen 2 (Demirbay 49, Schick 79) Hoffenheim 4 (Kramaric 53, Promel 69, Dabbur 80, Kaderabek 90+2) Mainz 1 (Kohr 83) RB Leipzig 3 (Orban 6, Szoboszlai 45, Haidara 84) Borussia Dortmund 0 Bayern Munich 2 (Tel 36, Musiala 60) Stuttgart 2 (Fuerich 57, Guirassy 90+2-pen) Eintracht Frankfurt 0 Wolfsburg 1 (Lacroix 60) Playing later (all times GMT) Schalke v Bochum (1640) Played Friday Werder Bremen 0 Augsburg 1 (Demirovic 63) Playing SundayCologne v Union Berlin, Freiburg v Borussia Moenchengladbach (1530)