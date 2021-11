Football: South American World Cup qualifying results - collated

Montevideo, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Nov, 2021 ) :Collated South American World Cup qualifying results on Tuesday: At La Paz Bolivia 3 (Arce 30, 79, Moreno 45) Uruguay 0 At Caracas Venezuela 1 (Machis 52) Peru 2 (Lapadula 18, Cueva 65) At Barranquilla Colombia 0 Paraguay 0 At San Juan Argentina 0 Brazil 0 At SantiagoChile 0 Ecuador 2 (Estupinan 9, Caicedo 90+3).