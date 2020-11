Golf: Alfred Dunhill Championship scores

Leading scores after first round of European Tour/Sunshine Tour co-sanctioned Alfred Dunhill Championship at par 72 Leopard Creek Country Club near the northeastern town of Malelane in South Africa Thursday (RSA unless noted)

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Nov, 2020 ) :Leading scores after first round of European Tour/Sunshine Tour co-sanctioned Alfred Dunhill Championship at par 72 Leopard Creek Country Club near the northeastern town of Malelane in South Africa Thursday (RSA unless noted): 65 - Adrian Meronk (POL), Robin Roussel (FRA) 66 - Scott Jamieson (SCO) 67 - Richard Bland (ENG) 68 - Gavin Green (MAS), Sebastian Garcia Rodriguez (ESP), Ockie Strydom 69 - Christiaan Basson, Christiaan Bezuidenhout, Jacques Blaauw, Steven Brown (ENG), Benjamin Follett-Smith (ZIM), David Horsey (ENG), Matthew Jordan (ENG), Masahiro Kawamura (JPN), Jbe Kruger, Joost Luiten (NED), James du Preez, Jayden Trey Schaper, Marcel Siem (GER), Daniel van Tonder, Oliver Wilson (ENG), Chris Wood (ENG) Selected 70 - Joachim B.

Hansen (DEN)71 - Wilco Nienaber74 - Pablo Larrazabal (ESP)