Golf: Australian Open second round scores

Leading second round scores at the Australian Open at The Australian Golf Club in Sydney Friday (par 71, AUS unless stated, *denotes amateur)

Sydney, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Dec, 2019 ) :Leading second round scores at the Australian Open at The Australian Golf Club in Sydney Friday (par 71, AUS unless stated, *denotes amateur): 132 - Matt Jones 67-65 133 - Paul Casey (ENG) 68-65, Dimitrios Papadatos 67-66 134 - Louis Oosthuizen (RSA) 68-66, Cameron Tringle (USA) 69-65, Denzel Ieremia (NZL) 69-65, Shae Wools-Cobb, *Takumi Kanaya (JPN) 65-69 135 - *Yu Chun-an (TPE) 65-70, Scott Arnold 68-67, *Lukas Michel 68-67 136 - Mark Brown (NZL) 71-65, Ben Eccles 68-68, Brett Rumford 69-67, Marc Leishman 69-67, Blake Windred 68-68, *Hayden Hopewell 68-68 137 - Deyen Lawson 72-65, *Elvis Smylie 70-67, Fraser MacLachlan (NZL) 69-68, David Bransdon, Wade Ormsby 68-69, Aaron Pike 71-66 138 - Ryan Chisnall (NZL) 71-67, David Micheluzzi 70-68, Abraham Ancer (MEX) 72-66, Stephen Allan 70-68, Peter Lonard 69-69.

Andrew Martin 69-69 139 - Greg Chalmers 71-68, Ryan Fox (NZL) 71-68, Nathan Green 70-69, Rod Pampling 69-70, Justin Warren 72-67, *Louis Dobbelaar 72-67, Aaron Wilkin 71-68, Michael Hendry (NZL) 70-69, Richard Green 72-67, Jason Scrivener 68-71, Michael Wright 73-66 Selected 140 - KJ Choi (KOR) 69-71 142 - Adam Scott 75-67 143 - Mike Weir (CAN) 75-68144 - Sergio Garcia (ESP) 70-74149 - Ernie Els (RSA) 72-77