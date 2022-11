Golf: Joburg Open scores

Leading completed first round scores in the DP World Tour (European Tour) Joburg Open at Houghton GC, Johannesburg, South Africa on Thursday

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Nov, 2022 ) :Leading completed first round scores in the DP World Tour (European Tour) Joburg Open at Houghton GC, Johannesburg, South Africa on Thursday: (RSA unless stated, Par 72); play suspended due to bad weather: 63 - Daniel Bradbury (ENG) 64 - Nick Bachem (GER) 65 - Romain Langasque (FRA) 66 - Sami Valimaki (FIN), Thriston Lawrence, Jaco van Zyl, Nathan Kimsey (ENG)67 - Casey Jarvis, Wilco Nienaber, Dylan Mostert, Louis de Jager, Todd Clements (ENG), Simon Forsstroem (SWE), Ross McGowan (ENG)68 - Wynand Dingle, James du Preez, Jacques Kruyswijk, Tom McKibbin (NIR), Renato Paratore (ITA), J.

J. Senekal, Ian Snyman