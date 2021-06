Washington, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Jun, 2021 ) :Leading scores after Thursday's first round of the LPGA Women's PGA Championship at Atlanta Athletic Club (par 72, USA unless noted): 67 - Lizette Salas 68 - Charley Hull (ENG) 69 - Lee6 Jeong-eun (KOR), Alena Sharp (CAN), Lin Xiyu (CHN), Yealimi Noh, Dani Holmqvist (SWE), Jessica Korda, Austin Ernst70 - Patty Tavatanakit (THA), Ariya Jutanugarn (THA), Madelene Sagstrom (SWE), Chun In-gee (KOR), Maria Fassi (ITA), Gerina Piller, Dottie Ardina (PHI), Giulia Molinaro (ITA), Cydney Clanton, Mina Harigae, Nelly Korda, Chella Choi (KOR), Nana Madsen (DEN)71 - Kim Hyo-joo (KOR), Caroline Masson (GER), Anna Nordqvist (SWE), Park In-bee (KOR), Ryann O'Toole, Esther Henseleit (GER)