Auckland, Aug 5 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Aug, 2021 ) :The New Zealand team named to play Australia in the first Bledisloe Cup Test in Auckland on Saturday.

New Zealand (15-1): Damian McKenzie; Sevu Reece, Anton Lienert-Brown, David Havili, Rieko Ioane; Richie Mo'unga, Aaron Smith; Ardie Savea, Dalton Papalii, Akiro Ioane; Sam Whitelock (capt), Brodie Retallick; Nepo Laulala, Codie Taylor, George BowerReplacements: Dane Coles, Karl Tu'inukuafe, Angus Ta'avao, Scott Barrett, Luke Jacobson, Brad Weber, Beauden Barrett, Jordie Barrett.