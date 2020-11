South Africa v England 2nd T20 scoreboard

Paarl, South Africa, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Nov, 2020 ) :Final scores in the second Twenty20 international between South Africa and England at Boland Park in Paarl on Sunday: South Africa T.

Bavuma b Archer 13 Q. de Kock c T. Curran b Jordan 30 R. Hendricks b Rashid 16 F. du Plessis st Buttler b Rashid 11 H. van der Dussen not out 25 H. Klaasen c Stokes b T. Curran 20 G. Linde run out (Stokes) 29 K.

Rabada not out 5 Extras (b1, w9) 10 Total (6 wkts, 20 overs) 146 Fall of wickets: 1-33 (Bavuma), 2-48 (De Kock), 3-65 (Hendricks), 4-75 (Du Plessis), 5-95 (Klaasen), 6-139 (Linde) Bowling: S. Curran 2-0-24-0, Archer 4-0-18-1 (1w), T.

Curran 4-0-37-1 (1w), Jordan 4-0-29-1 (1w), Rashid 4-0-23-2 (1w), Stokes 2-0-14-0 (1w) Did not bat: A. Nortje, L. Ngidi, T.

Shamsi England J. Roy c Klaasen b Ngidi 14 J. Buttler b Shamsi 22 D. Malan c Hendricks b Ngidi 55 J.

Bairstow c Hendricks b Shamsi 3 B. Stokes c De Kock b Shamsi 16 E. Morgan not out 26 S. Curran b Rabada 1 C. Jordan not out 3 Extras (lb4, w3) 7 Total (6 wkts, 19.5 overs) 147 Fall of wickets: 1-25 (Roy), 2-51 (Buttler), 3-55 (Bairstow), 4-83 (Stokes), 5-134 (Malan), 6-144 (S.

Curran) Bowling: Linde 4-0-27-0 (1w), Rabada 3.5-0-25-1, Nortje 4-0-21-0, Ngidi 4-0-51-2 (2w), Shamsi 3-0-19-3 Did not bat: T. Curran, J. Archer, A. Rashid result: England won by 4 wickets Series: England lead the three-match series 2-0 Toss: England Umpires: Adrian Holdstock, Shaun George tv umpire: Allahudien Paleker Match referee: Andy Pycroft (ZIM) Remaining match:December 1, Cape Town