South American World Cup qualifying results

Montevideo, Sept 3 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Sep, 2021 ) :South American World Cup qualifying matches on Thursday -- collated: At La Paz Bolivia 1 (Saucedo 83) Colombia 1 (R. Martinez 69) At Quito Ecuador 2 (Torres 88, Estrada 90+5) Paraguay 0 At Caracas Venezuela 1 (Soteldo 90+4) Argentina 3 (L.

Martinez 45+2, J.

Correa 71, A. Correa 74) At Santiago Chile 0 Brazil 1 (Everton Ribeiro 64) At Lima Peru 1 (Tapia 24) Uruguay 1 (De Arrascaeta 29) Playing Sunday Brazil v Argentina, Uruguay v Bolivia, Ecuador v Chile, Paraguay v Colombia, Peru v Venezuela Playing September 9Uruguay v Ecuador, Paraguay v Venezuela, Colombia v Chile, Argentina v Bolivia, Brazil v Peru.