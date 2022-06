Sri Lanka v Australia first Test scoreboard

Galle, Sri Lanka, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Jun, 2022 ) :Final scoreboard on the first day of the opening Test between Sri Lanka and Australia in Galle on Wednesday: Sri Lanka P. Nissanka c Alex Carey b Cummins 23 D.

Karunaratne c Warner b Lyon 28 K. Mendis c Carey b Starc 3 A. Mathews c Warner b Lyon 39 D. de Silva c Carey b Swepson 14 D. Chandimal c Warner b Swepson 0 N. Dickwella c Carey b Lyon 58 R. Mendis lbw b Lyon 22 J.

Vandersay c Starc b Swepson 6 L. Embuldeniya c Khawaja b Lyon 6 A. Fernando not out 2 Extras (b5, lb6) 11 Total (all out, 59 overs) 212 Fall of Wickets 1-38 (Nissanka), 2-42 (K. Mendis), 3-74 (Karunaratne), 4-97 (de Silva), 5-97 (Chandimal), 6-139 (Mathews), 7-193 (R.

Mendis), 8-198 (Dickwella), 9-206 (Embuldeniya), 10-212 (Vandersay) Bowling: Starc 9-0-31-1, Cummins 12-4-25-1, Lyon 25-2-90-5, Swepson 13-0-55-3 Australia U.

Khawaja not out 47 D. Warner lbw b R.

Mendis 25 M. Labuschagne c Fernando b R. Mendis 13 S. Smith run out (Dickwella/K. Mendis) 6 T. Head not out 6 Extras (nb1) 1 Total (3 wickets, 25 overs) 98 Fall of wickets: 1-47 (Warner), 2-75 (Labuschagne), 3-83 (Smith) Yet to bat: C.

Green, A. Carey, P. Cummins, M. Starc, N. Lyon, M. Swepson Bowling: Fernando 1-0-9-0, De Silva 3-0-4-0, Embuldeniya 7-0-39-0 (nb1), R. Mendis 11-0-35-2, Vandersay 3-0-11-0 Toss: Sri Lanka Umpires: Kumar Dharmasena (SRI), Nitin Menon (IND)tv umpire: Ruchira Palliyaguruge (SRI)Match referee: Javagal Srinath (IND)