Tennis: Australian Open results - 1st update

Melbourne, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Jan, 2022 ) :results from Day 1 of the Australian Open Grand Slam tennis tournament at Melbourne Park on Monday (x denotes seed): Men's singles 1st round Gael Monfils (FRA x17) bt Federico Coria (ARG) 6-1, 6-1, 6-3 Carlos Alcaraz (ESP x31) bt Alejandro Tabilo (CHI) 6-2, 6-2, 6-3 Dusan Lajovic (SRB) bt Mrton Fucsovics (HUN) 6-3, 4-6, 6-1, 6-7 (6/8), 6-1 Radu Albot (MDA) bt Yoshihito Nishioka (JPN) 6-3, 6-4, 4-6, 6-2 Aleksandar Vukic (AUS) bt Lloyd Harris (RSA x30) 4-6, 6-3, 7-5, 7-6 (7/3) Kwon Soon-woo (KOR) bt Holger Rune (DEN) 3-6, 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 Denis Shapovalov (CAN x14) bt Laslo Djere (SRB) 7-6 (7/3), 6-4, 3-6, 7-6 (7/3) Benjamin Bonzi (FRA) bt Peter Gojowczyk (GER) 6-3, 6-3, 6-3 Women's singles 1st round Camila Giorgi (ITA x30) bt Anastasia Potapova (RUS) 6-4, 6-0 Belinda Bencic (SUI x22) bt Kristina Mladenovic (FRA) 6-4, 6-3 Amanda Anisimova (USA) bt Arianne Hartono (NED) 2-6, 6-4, 6-3 Naomi Osaka (JPN x13) bt Mara Camila Osorio (COL) 6-3, 6-3 Zheng Qinwen (CHN) bt Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-3, 1-6, 7-6 (10/5) Maria Sakkari (GRE x5) bt Tatjana Maria (GER) 6-4, 7-6 (7/2) Harmony Tan (FRA) bt Yulia Putintseva (KAZ) 6-3, 6-3Elina Svitolina (UKR x15) bt Fiona Ferro (FRA) 6-1, 7-6 (7/4)Sara Sorribes (ESP x32) bt Kirsten Flipkens (BEL) 6-4, 6-1.