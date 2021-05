Tennis: Geneva ATP results

Results from the ATP tournament in Geneva on Tuesday (x denotes seeding)

Geneva, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 18th May, 2021 ) :results from the ATP tournament in Geneva on Tuesday (x denotes seeding): 1st rd Dominic Stricker (SUI) bt Marin Cilic (CRO) 7-6 (7/5), 6-1 Marton Fucsovics (HUN) bt Henri Laaksonen (SUI) 7-5, 7-5 Feliciano Lopez (ESP) bt Daniel Altmaier (GER) 7-6 (8/6), 6-4 Pablo Cuevas (URU) bt Reilly Opelka (USA) 7-6 (7/5), 6-2 Ilya Ivashka (BLR) bt Fernando Verdasco (ESP) 7-6 (7/5), 6-4 Fabio Fognini (ITA x6) bt Guido Pella (ARG) 6-2, 6-2Laslo Djere (SRB) bt Thiago Monteiro (BRA) 6-7 (7/9), 6-3, 7-5Marco Cecchinato (ITA) bt Stefano Travaglia (ITA) 6-3, 3-0 -- retired