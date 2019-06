Tennis: Mallorca WTA results

Results from the WTA tournament in Mallorca on Tuesday (x denotes seeding)

Madrid, (UrduPoint / Pakistan Point News - APP - 18th Jun, 2019 ) :results from the WTA tournament in Mallorca on Tuesday (x denotes seeding): 1st rd Caroline Garcia (FRA x6) bt Victoria Azarenka (BLR) 1-6, 6-4, 7-5 Shelby Rogers (USA) bt Shuai Zhang (CHN) 6-2, 6-2 Amanda Anisimova (USA x5) bt Tereza Martincova (CZE) 3-6, 7-6 (9/7), 6-4 Ons Jabeur (TUN) bt Kaja Juvan (SLO) 7-5, 7-6 (7/5)Samantha Stosur (AUS) bt Saisai Zheng (CHN) 6-4, 7-5Anastasija Sevastova (LAT x2) bt Varvara Lepchenko (USA) 6-3, 7-6 (7/5)