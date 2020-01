Tennis: Order of play on Rod Laver Arena at the Australian Open on Tuesday

Order of play on Rod Laver Arena at the Australian Open on Tuesday (x denotes seeding)

Melbourne, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Jan, 2020 ) :Order of play on Rod Laver Arena at the Australian Open on Tuesday (x denotes seeding): 11:00 am (0000 GMT) Sofia Kenin (USA x14) v Ons Jabeur (TUN) 12:30 pm Ashleigh Barty (AUS x1) v Petra Kvitova (CZE x7) 2:30 pm Tennys Sandgren (USA) v Roger Federer (SUI x3)7:00 pmMilos Raonic (CAN x32) v Novak Djokovic (SRB x2).