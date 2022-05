Tennis: Strasbourg WTA results

Strasbourg, France, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 18th May, 2022 ) :results from the WTA Strasbourg tournament on Tuesday (x denotes seeding, players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries until further notice): 1st rd Ekaterina Makarova bt Sorana Cirstea (ROM x3) 1-6, 6-3, 6-2 Bernarda Pera (USA) bt Elena Gabriele-Ruse (ROM) 7-5, 6-4 Fiona Ferro (FRA) bt Angelina Gabueva 6-3, 6-4 Anna-Lena Friedsam (GER) bt Daria Saville (AUS) 4-6, 6-3, 7-6 (7/5) 2nd rdMaryna Zanevska (BEL) bt Harmony Tan (FRA) 4-6, 7-5, 6-1Magda Linette (POL) by Heather Watson (GBR) 6-1, 6-1