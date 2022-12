Australian Open golf scores

Melbourne, Dec 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Dec, 2022 ) :Leading scores Thursday on day one of the Australian Open, being played at both the Victoria Golf Club and Kingston Heath Golf Club in Melbourne.

The men's and women's events are taking place at the same time and at the same venues.

(AUS unless stated): Men 63 - David Micheluzzi 66 - Matthew Griffin 67 - Connor McKinney, Zinyo Garcia, Pierre Pineau (FRA), Nicolai Hojgaard (DEN) 68 - Nick Voke (NZL), Velten Meyer (GER), Denzel Ieremia, Conor Purcell (IRL), Peter Cooke, Josh Geary, Harrison Endycott, Tom Lewis (ENG) 69 - Gunner Wiebe (USA), Deyen Lawson, Christopher Wood, Elvis Smylie, Todd Sinnott, Devon Bling (USA), Liam Johnston (SCO), Haydn Barron, Takumi Kanaya (JPN) 70 - Lucas Herbert, Ryo Hisatsune (JPN), Peter Lonard, Cameron Percy, Aaron Wilkin, Marcus Fraser, Pavan Sagoo (ENG), Jordan Zunic, Scott Arnold, Alejandro Canizares (ESP), Marc Leishman, Min Woo Lee, Tom Power Horan, Terry Pilkadaris, Jack Murdoch, Kohei Okada (JPN) Selected 71 - Adam Scott, Cameron Smith, Peter O'Malley Women 66 - Grace Kim 68 - Hannah Green, Jiyai Shin (KOR), Fiona Xu (NZL) 69 - Stephanie Bunque, Munchin Keh, So-Yeon Ryu (KOR), Ashleigh Buhai (RSA) 70 - Ya-Chun Chang (TPE), Minjee Lee, Chonlada Chayanun (THA)71 - Justice Bosio, Momoka Kobori, Rachel Lee, Stephanie Kyriacou, Sarah Kemp72 - Gabriela Ruffels, Yuri Yoshida (JPN), Kate McFarlane, Jennifer Kupcho (USA)