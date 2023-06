Croatia v Spain Nations League final starting line-ups

(@FahadShabbir)

Rotterdam, Netherlands, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Jun, 2023 ) :Starting line-ups for the UEFA Nations League final between Croatia and Spain at De Kuip stadium in Rotterdam on Sunday (kick-off 1845 GMT): Croatia (4-3-3) Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Josip Sutalo, Martin Erlic, Ivan Perisic; Luka Modric (capt), Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Mario Pasalic, Andrej Kramaric, Luka Ivanusec Coach: Zlatko Dalic (CRO) Spain (4-2-3-1) Unai Simon; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Jordi Alba (capt); Rodri Hernandez, Fabian Ruiz; Marco Asensio, Gavi, Yeremy Pino; Alvaro Morata Coach: Luis de la Fuente (ESP) Referee: Felix Zwayer (GER)