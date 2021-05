Montalcino, Italy, (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th May, 2021 ) :results from the 11th stage of the Giro d'Italia, a 162km run from Perugia to Montalcino: Stage 1. Mauro Schmid (SUI/QHU) 4hrs 01min 55sec, 2. Alessandro Covi (ITA/UAE) at 01sec, 3. Harm Vanhoucke (BEL/LOT) 26, 4. Dries De Bondt (BEL/ALP) 41, 5. Simon Guglielmi (FRA/FDJ) st, 6. Enrico Battaglin (ITA/BAR) 44, 7. Roger Kluge (GER/LOT) 1min 23sec, 8. Francesco Gavazzi (ITA/EOL) 1:37, 9. Taco van der Hoorn (NED/INT) 1:43, 10. Lawrence Naesen (BEL/AG2) 1:59 Selected 11. Egan Bernal (COL/INE) 3:09, 12. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 3:12, 13. Aleksandr Vlasov (RUS/AST) 3:32, 14.

Damiano Caruso (ITA/BAH) 3:35, 15. Simon Yates (GBR/BIK) same time, 16. Tobias Foss (NOR/JUM) s.t. 18. Hugh Carthy (GBR/EF1) 3:41 Overall 1. Egan Bernal (COL/INE) 42hrs 35min 51sec, 2. Aleksandr Vlasov (RUS/AST) at 45sec, 3. Damiano Caruso (ITA/BAH) 1min 12sec, 4. Hugh Carthy (GBR/EF1) 1:17, 5. Simon Yates (GBR/BIK) 1:22, 6. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1:50, 7. Remco Evenepoel (BEL/DEC) 2:22, 8. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 2:24, 9. Tobias Foss (NOR/JUM) 2:49, 10. Daniel Martinez (COL/INE) 3:15.

Selected11. Marc Soler (ESP/MOV) 3:19, 12. Romain Bardet (FRA/DSM) 3:29, 14. Vincenzo Nibali (ITA/TRE) 4:11.