Football: CAF Champions League semi-final result

Johannesburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 15th May, 2022 ) :CAF Champions League semi-final second leg result on Saturday: In Algiers Entente Setif (ALG) 2 (Kendouci 45, Benayah 61) Al Ahly (EGY, holders) 2 (Abdel Kader 2, Sherif 90+2) Ahly win 6-2 on aggregate Played Friday In Casablanca, Morocco Wydad Casablanca (MAR) 1 (Farhane 28) Petro Luanda (ANG) 1 (Gleison 21) Wydad win 4-2 on aggregateFinal on May 30 in Moroccoafp