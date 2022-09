Football: Europa Conference League results

Paris, Sept 15 (UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Sep, 2022 ) :Early Europa Conference League results on Thursday: Group E Apollon Limassol (CYP) 1 (Pittas 58) Dnipro-1 (UKR) 3 (Rubchynskyi 11, Dovbyk 26, 45) AZ Alkmaar (NED) 4 (Barasi 19, Beukema 81, Sugawara 90+2, D.

de Wit 90+5) Vaduz (LIE) 1 (Goelzer 22) Group F Djurgarden (SWE) 3 (Doumbouya 50, Banda 58, Asoro 90+1) Molde (NOR) 2 (Fofana 39-pen, Breivik 77) Gent (BEL) 3 (Cuypers 9, Odjidja-Ofoe 18, 65) Shamrock Rovers (IRL) 0 Group G CFR Cluj (ROM) 0 Sivasspor (TUR) 1 (Gradel 28-pen) Slavia Prague (CZE) 3 (Frasheri 26-og, Olayinka 34, Masopust 41) Ballkani (KOS) 2 (Krasniqi 23, Korenica 29) Group H Zalgiris Vilnius (LTU) 0 Basel (SUI) 1 (Zeqiri 62) Pyunik (ARM) 2 (Dashyan 35, Otubanjo 37) Slovan Bratislava (SVK) 0 Playing later (all 1900GMT) Group A RFS (LAT) v Hearts (SCO) Istanbul Basaksehir (TUR) v Fiorentina (ITA) Group B FCSB (ROM) v Anderlecht (BEL) Silkeborg (DEN) v West Ham United (ENG) Group C Hapoel Beer Sheva (ISR) v Villarreal (ESP) Lech Poznan (POL) v Austria Vienna (AUT) Group DPartizan Belgrade (SRB) v Nice (FRA)Cologne (FRA) v Slovacko (CZE)