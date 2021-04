Football: French Cup result

Paris, April 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Apr, 2021 ) :French Cup result on Tuesday: Last 16 Monaco 0 Metz 0 Monaco win 5-4 on penalties Playing Wednesday (all times GMT) GFA Rumilly Vallieres v Le Puy, Sedan v Angers (both 1445), Canet-Roussillon v Boulogne, Chateaubriant v Montpellier, Saumur Olympique v Toulouse (all 1645) Playing Thursday Red Star v Lyon (1700) Played March 17Paris Saint-Germain 3 (Icardi 9, Mbappe 41-pen, 90+3) Lille 0