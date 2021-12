Football: Italian Serie A results - 1st update

(@ChaudhryMAli88)

Milan, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Dec, 2021 ) :Italian Serie A results on Sunday: Torino 2 (Sanabria 24, Skorupski 69-og) Bologna 1 (Orsolini 79-pen) Verona 1 (Simeone 22) Atalanta 2 (Miranchuk 37, Koopmeiners 63) Playing later (all times GMT) Napoli v Empoli, Sassuolo v Lazio (both 1700), Inter v Cagliari (1945) Played Saturday Fiorentina 4 (Bonaventura 31, Vlahovic 51, 84, Maleh 90) Salernitana 0 Udinese 1 (Beto 17) AC Milan 1 (Ibrahimovic 90+2) Venezia 1 (Aramu 55) Juventus 1 (Morata 32) Friday Genoa 1 (Destro 78) Sampdoria 3 (Gabbiadini 7, 67, Caputo 49) Playing MondayRoma v Spezia (1945)